Станислав Зась приезжает в Ереван

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, кандидат на пост генерального секретаря ОДКБ Станислав Зась 27 мая посетит Ереван. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"В продолжение принятого на встрече глав МИД в Бишкеке решения о представлении на рассмотрение Совету коллективной безопасности кандидатуры госсекретаря Совета безопасности Беларуси на пост генерального секретаря ОБСЕ, сегодня Армению посетит госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась", - сообщила Нагдалян.

Зась проведет встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.