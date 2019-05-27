Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить более $77 тыс. избитому депутату

Тбилисский суд обязал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьера Вано Мерабишвили, экс-сотрудника МВД Эрекле Кодуа, а также МВД и Минфин в целом выплатить 215 тыс. лари (более $77 тыс.) бывшему депутату Валерию Гелашвили за компенсацию материального и морального ущерба, нанесенного ему при избиении в 2005 году. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат потерпевшего Каха Кожоридзе.

С Гелашвили жестоко расправились в июне 2005 года. По данным прокуратуры, депутата избили после того, как он в одной из газет написал, что у него отобрали имущество и обвинил в этом тогдашнего президента Саакашвили. За это глава государства поручил Мерабишвили, который на тот момент возглавлял МВД, примерно наказать Гелашвили. Задуманное непосредственно осуществили сотрудники МВД и Минфина.