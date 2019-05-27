Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Эндрю Шофера (США), Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
#Armenia Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan received #OSCE Minsk Group Co-Chairs Igor Popov (#Russia), Stéphane Visconti (#France), Andrew Schofer (#US) and Andrzej Kasprzyk, the Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office.#NagornoKarabakh pic.twitter.com/lHDgPtFYVH— Anna A. Naghdalyan (@naghdalyan) 27 мая 2019 г.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках регионального визита посетят также Степанакерт и Баку.