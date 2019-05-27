Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Эндрю Шофера (США), Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках регионального визита посетят также Степанакерт и Баку.