Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Эндрю Шофера (США), Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

#Armenia Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan received #OSCE Minsk Group Co-Chairs Igor Popov (#Russia), Stéphane Visconti (#France), Andrew Schofer (#US) and Andrzej Kasprzyk, the Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office.#NagornoKarabakh pic.twitter.com/lHDgPtFYVH