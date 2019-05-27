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По случаю праздника Республики выйдет в свет специальный выпуск газеты “Айастани Анрапетутюн”


По случаю праздника Республики, 28 мая, выйдет в свет специальный номер газеты “Айастани Анрапетутюн” в цветной печати. В номере нашли место материалы, посвященные эпизодам майских героических сражений, подписанию Батумского армяно-турецкого “Пакта о примирении и дружбе”, Севрскому договору, решению У. Вильсона, ходу реализации Акта объединенной и независимой Армении, важным датам летописи Первой республики, а также мнения историков, политических деятелей по поводу праздника Республики.




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