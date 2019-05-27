Американский ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта

Искусственный интеллект как технология сам по себе не представляет угрозу, опасность заключается в том, как человек будет использовать создаваемые технологии, считает профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Суть не в том, что искусственный интеллект, который мы будем создавать в следующие 20 лет, представляет из себя нечто пугающее. Иногда пугает сам человек и то, как он будет использовать созданные технологи", - сказал Валлах в беседе с РИА Новости на полях форума по искусственному интеллекту, организованного аналитическим центром "Тайхэ" (Taihe).

Он отметил, что технологии могут стать опасными, если кто-то захочет использовать их для манипуляции поведением и чувствами людей.

"Подумайте, что произойдет, если у нас будут сенсоры, которые знают, когда вы чувствуете страх или уязвимость... Для меня пугающим представляется использование искусственного интеллекта в целях слежки. Кроме того, что будет, если искусственный интеллект будет контролировать смертоносное оружие. Это очень пугающе, но нам не нужно делать этого всего", - сказал Валлах.

При этом он скептически настроен относительно того, насколько быстро ученые смогут создать нечто подобное человеческому мозгу, препятствием для этого могут стать и этические вопросы.