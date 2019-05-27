Audi начала продавать автомобили онлайн

Компания Audi впервые предложит своим клиентам приобрести автомобиль онлайн, без необходимости посещения дилера. С 5 июня 2019 года на немецком сайте марки начнутся продажи эксклюзивной версии Audi TT под названием Quantum Gray Edition. Цена машины — 62 305,03 евро, передает Арменпресс.

Пилотный проект будет реализован на платформе, которую Audi использует для онлайн-продаж подержанных автомобилей с осени 2017 года. Клиентам предложат Audi TT Quantum Gray Edition с особым декором и оснащением, недоступным для модели при покупке в дилерском центре. Через сайт покупатель может оставить заявку на регистрацию автомобиля, а также выбрать одну из доступных программ финансирования. По желанию, автомобиль доставят в любую точку Германии.

Помогать с онлайн-покупкой будет специальный консультант. По запросу клиента он сможет в режиме реального времени показать, например, салон автомобиля.