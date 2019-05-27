Служба нашего сына ничем не отличается от службы других солдат: Анна Акопян

Сын премьер-министра Армении, Ашот Пашинян находится в Армении, в учебной части, исключительно согласно заранее утвержденному учебному плану. Он служит так же, как и любой солдат. Как передает «Арменпресс», об этом заверила супруга премьер-министра Анна Акопян, касаясь вопроса журналиста о переводе их сына в Армению.

“"Ашот вместе со своими друзьями-солдатами приехал в Армению на курсы переподготовки в соответствующей воинской части. Это временно, он вернется в Арцах”, - сказала Акопян и заверила, что приезд сына в Ереван ничем иным не обусловлен.

Супруга премьер-министра заверила, что Ашот продолжит служить в Арцахе.

“Наш сын служит так же, как и любой солдат. Его служба ни в каком вопросе ничем не отличается от службы других солдат”, - сказала Акопян.

Она также отметила, что у сына была возможность отпуска в установленном законом порядке, и за это время он был дома всего один день.

В СМИ Армении ходили слухи о том, что сын премьер-министра Ашот Пашинян, находящийся на военной службе в Арцахе, якобы переведен в Армению. Позже Министерство обороны Армении распространило заявление о том, что все военнослужащие обязательной срочной службы ВС, в том числе и сын премьер-министра Никола Пашиняна, Ашот Пашинян, периодически, в составе своих подразделений, согласно заранее утвержденному учебному плану, переводятся в другие, в частности, учебные части с целью организации учебного процесса.