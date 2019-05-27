Состоялось совместное заседание двух постоянных комиссий НС Арцаха

27-го мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий НС Арцаха по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий Армен Саргсян и Арам Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, представляя предусмотренные государственном бюджетом ассигнования в сфере образования, науки и спорта на 2018 год, министр Нарине Агабалян отметила, что было предусмотрено 15 млрд 48 млн драмов, уточненный план составил 15 млрд 118 млн драмов, из которых 11 млрд 203 млн - бюджетные расходы, осуществляемые органами местного самоуправления, 3 млрд 914 млн – расходы, осуществляемые министерством. Общие расходы трех сфер составили 14 млрд 744 млн или 97,5% уточненного плана.

По словам министра культуры, по вопросам молодежи и спорта Лерника Ованнисяна, уточненный бюджет на 2018 год составил 1 млрд 556 млн драмов, фактическое исполнение составило 1 млрд 489 млн драмов (98,7%).

На заседании депутаты задали вопросы и представили предложения представителям исполнительной власти.

В совместном заседании участвовали председатель НС Ашот Гулян и заместитель председателя НС Ваграм Балаян.