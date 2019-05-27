Массовая акция протеста проходит в городе шахтеров - Чиатура

В городе Чиатура (регион Имерети) проходит массовый протест местных жителей, которые вышли на улицы в знак солидарности с бастующими шахтерами

Забастовку в Чиатура 15 мая начали 150 шахтеров, и постепенно к ней присоединились все работники шахт по добыче марганцевой руды - около трех тысяч человек. Часть из них разбила палатки в центре промышленного города, напротив районного совета - сакребуло, и начала голодовку. Более того, некоторые шахтеры зашили себе рты. Забастовка переросла во всеобщие массовые выступления после того, как бастующие шахтеры не смогли прийти к соглашению с работодателем, компаний Georgian Manganese,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В Чиатура приостановлен учебный процесс, не работает часть магазинов. На улицы вышли обычные горожане вместе с детьми. Они выражают полную поддержку шахтерам и требуют выдворения американской компании Georgian Manganese из Чиатуры.

Требования шахтеров состоят из четырех пунктов: повышение зарплат трудоустроенных в компании Georgian Marganese, которая оперирует шахтами, на 50%; улучшение страхового пакета для работников и членов их семей; защита всех активистов, в период забастовки и после, от оказания на них давления и признание их законного права на забастовку; запрет на передвижение по городу крупнотоннажных грузовых машин.

Работа на всех предприятиях Georgian Manganese остановлена. Это девять шахт, несколько фабрик-заводов и автопарк.

Представитель Georgian Manganese, оперирующей шахтами, сказал, что компания готова выполнить требования шахтеров и поэтапно увеличить зарплату на 50%, но лишь если они возобновят работу. Шахтеры не поверили в это и продолжили забастовку.