Коллектив оперного театра против избрания Назени Гарибян председателем Совета управления оперным театром

27 мая коллектив Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна созвал собрание для выражения своего протеста против избрания исполняющей обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян председателем Совета управления Оперным театром. Как передает «Арменпресс», члены трудового коллектива театра отмечают, что финансирование театра по части гастролей сократилось при активном участии Назени Гарибян. Они отмечают, что можно было посоветоваться с коллективом при выборе председателя Совета правления. Сотрудники Оперного театра считают Назени Гарибян человеком, который знает театр только по материалам жалоб.

Члены коллектива предлагают организовать новые выборы.

22 мая состоялось заседание Совета коллегиального органа управления государственной некоммерческой организации "Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна". На повестке дня было избрание председателя и секретаря Совета управления театром. По результатам голосования председателем совета правления государственной некоммерческой организации “Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна” была избрана исполняющая обязанности министра культуры РА, Назени Гарибян, а артист балета театра Сергей Сафарян был избран секретарем Совета.

Всемирно известный дирижер Гарри Константин Орбелян несколько дней назад обратился в административный суд с требованием аннулировать решение премьер-министра от 14 января 2019 г. о временном исполнении обязанностей министра культуры Назени Гарибян, а также приказ Назени Гарибян от от 3 марта 2019 года о прекращении полномочий Константина Орбеляна.