В связи с назначением генсека ОДКБ в структуре кризиса не было: Тимур Уразаев

В структуре по вопросу назначения генсека ОДКБ кризиса не было. Как передает «Арменпресс», об этом 27 мая на пресс-конференции заявил Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

“Возможно, со стороны стран-членов были разные восприятия, связанные с вопросом, но в целом кризиса, как такового, не было. Что касается вопроса о том, можем ли мы считать 22 мая датой преодоления кризиса, то я вновь повторю, что для нас кризиса, как такового, не было. Кандидат не из Казахстана, мы просто высказали свое мнение, а 22 мая, насколько я знаю, армянская сторона заявила, что вопрос урегулирован, можно двигаться вперед. Мы движемся вперед как до 22 мая, так и после этого. Секретариат ОДКБ за это время не переставал работать. Бурные обсуждения, эмоциональные разговоры были в СМИ, в общественном секторе. Возможно, это было обусловлено внутриполитическими событиями в Армении", - сказал посол.

22 мая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в узком составе было принято решение о вынесении на рассмотрение 1 января 2020 года на пост генсека ОДКБ кандидатуры представителя Беларуси Станислава Заса.

Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в рамках возбужденного в Армении уголовного дела в начале ноября 2018 года был освобожден от должности генсека ОДКБ.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров занимал должность заместителя министра обороны Армении. Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА в том, что он по предварительному сговору с другими лицами свергнул конституционный строй Республики Армения. ССС 27 июля представила в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова.

В суде Хачатуров сообщил, что не принимает предъявленные против него обвинения. 28 июля 2018 года для обвиняемого по делу 1 марта Юрия Хачатурова был внесен залог в размере 5 млн драмов. Мера пресечения была изменена, Хачатуров был выпущен на свободу.