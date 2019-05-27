Это была очень важная победа: Артур Алексанян
Борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, Артур Алексанян придает важное значение победе на международном турнире в Казахстане.
“Это была очень важная победа. Спасибо за поздравления и за то, что Вы всегда рядом со мной. Движемся вперед к Европейским играм”, - как передает «Арменпресс», написал Алексанян на своей странице в Instagram.
Накануне в весовой категории 97 кг Алексанян в финале сразился с россиянином Александром Головиным и победил его.
После декабря 2018 года это был первый международный турнир Алексаняна. Олимпийский чемпион проходил лечение в США
Остальные два представителя Армении - Артур Шагинян и Армен Меликян потерпели поражение в поединках за бронзовую медаль.