Это была очень важная победа: Артур Алексанян

Борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, Артур Алексанян придает важное значение победе на международном турнире в Казахстане.

“Это была очень важная победа. Спасибо за поздравления и за то, что Вы всегда рядом со мной. Движемся вперед к Европейским играм”, - как передает «Арменпресс», написал Алексанян на своей странице в Instagram.

Накануне в весовой категории 97 кг Алексанян в финале сразился с россиянином Александром Головиным и победил его.

После декабря 2018 года это был первый международный турнир Алексаняна. Олимпийский чемпион проходил лечение в США

Остальные два представителя Армении - Артур Шагинян и Армен Меликян потерпели поражение в поединках за бронзовую медаль.