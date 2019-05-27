Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки

В индийском округе Манди врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина пожаловался на сильную боль в животе и был доставлен в Государственный медицинский колледж имени Лала Бахадура Шастри. Медики сделали рентген и обнаружили в его кишечнике множество инородных тел. Пациента срочно направили на операцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Во время процедуры специалисты удалили семь маленьких стальных ложек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень. Они были шокированы тем, что пациент остался жив после проглатывания ножа.

Медики также выдвинули предположение, что мужчина страдает от болезни Пика — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест вещи, не предназначенные для употребления в пищу.

В настоящий момент пациент находится в критическом состоянии в отделе интенсивной терапии. Врачи надеются, что в скором времени он пойдет на поправку.

Ранее в мае сообщалось, что в Индии врачи извлекли из органов пищеварения местного жителя более сотни гвоздей. Пациент находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает. По словам врача, проводившего операцию, мужчине повезло, что металлические гвозди не прокололи его органы, так как это могло привести к смерти.