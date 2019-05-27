КС распространил заявление о возможности обжалования решения о прекращении производства по делу Кочаряна и остальных

Конституционный суд отреагировал на некоторые публикации в прессе о том, что заявление суда общей юрисдикции Еревана о приостановлении производства по делу Роберта Кочаряна и других лишает стороны судебного процесса возможности обжаловать это решение, поскольку уголовное дело по всем его материалам направлено в Конституционный суд, а без материалов уголовного дела Кассационный уголовный суд не может рассмотреть жалобу.

«Арменпресс» представляет сообщение, распространенное аппаратом Конституционного суда Армении.

“Аппарат Конституционного Суда Республики Армения в ответ на некоторые публикации прессы о том, что заявление суда общей юрисдикции города Еревана "об обращении в Конституционный суд и приостановлении производства по делу" (постановление от 20 мая 2019 года/0253/01/19 по уголовному делу) лишает стороны судебного процесса возможности опротестовать это решение, поскольку уголовное дело по всем его материалам направлено в Конституционный суд, и без материалов уголовного дела Кассационный уголовный суд не может рассматривать жалобу, сообщает, что, в отличие от пункта 6 статьи 71 Закона “О Конституционном суде” в редакции 2006 года, “к заявлению прилагается дело, находящееся в производстве заявителя, которое возвращается заявителю после принятия решения Конституционного суда”, статья 71 Конституционного закона “О Конституционном суде” от 2018 года больше не устанавливает такого требования.

Следовательно, в случае представления судьи суда общей юрисдикции г. Еревана Д. Григоряном соответствующей записки в Конституционный суд, представленные в приложении к заявлению материалы уголовного дела могут быть возвращены. В случае необходимости на последующих этапах рассмотрения дела эти материалы, согласно статье 42 конституционного закона “О Конституционном суде” Конституционный суд может снова потребовать.

Возврат материалов уголовного дела, представленных в приложении к заявлению, в случае вышеуказанных регулирований не может повлиять на дальнейший ход рассмотрения этого дела в Конституционном суде в порядке, установленном Конституционным законом “О Конституционном суде”.