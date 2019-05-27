Эдмон Марукян принял главу Армянской общины Молдовы

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения”, Эдмон Марукян принял руководителя армянской общины Молдовы, депутата парламента Молдовы Айка Варданяна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе партии “Просвещенная Армения”, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-молдавскими отношениями, межпарламентским сотрудничеством, жизнью армянской общины Молдовы и развитием отношений с общиной.