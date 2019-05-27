Переработка товаров, продажа нефтепродуктов: казахстанские компании заинтересованы в армянском рынке

В отношениях Армении и Казахстана продолжает сохраняться высокий уровень. Об этом на пресс-конференции 27 мая в Ереване заявил Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении, Тимур Уразаев, подчеркнув, что между двумя странами нет противоречий.

“Что касается товарооборота, то скажу, что те три года, в течение которых я здесь работал, показывают, что рост очевиден. В частности, в 2017 году торговый оборот увеличился на 2,5 млн долларов, что примерно - 28%, в 2018 году, рост составил 50-52%”, - по сообщению «Арменпресс» сказал посол. Он отметил, что если взаимные интересы бизнеса двух стран будут на скоординированной основе, то будут и серьезные результаты. Посол отметил, что растет экспорт армянских товаров в Казахстан. На первом месте - экспорт вина, коньяка, который в 2016 году составлял 22%, а по последним данным достиг 38%. На втором месте - драгоценные украшения, которыми всегда отличались армянские мастера.

Казахские компании заинтересованы рынком Армении. По словам посла, помимо того, что казахские компании уже представлены в ряде сфер, сейчас наблюдается интерес к переработке товаров, а также к продаже нефтепродуктов - бензина, масел и т. д.

“Факт в том, что переговоры не только ведутся, но и готовится хорошая договорная база, что, кстати, подходит к завершению”, - сказал посол.

Тимур Уразаев отметил, что Казахстан заинтересован опытом Армении в сфере ИТ. Он выделил опыт Центра Тумо.

“Ожидаем, что подобный центр откроется и в Казахстане. Мы также заинтересованы и другими образовательными программами, связанными с информационными технологиями. Казахские партнеры в настоящее время проводят обсуждения для реализации совместных программ”, - сказал Тимур Уразаев.