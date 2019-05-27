Состоялась встреча президента Казахстана с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном
14:26, 27 Май, 2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Tengrinews.kz. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза. 29 мая в Нур-Султане под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В заседании примут участие Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается участие президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя. По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов. Также Президент принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ. Токаев подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей. "От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели", - сказал Касым-Жомарт Токаев. В завершение Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.