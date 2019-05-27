Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе

Французские полицейские задержали подозреваемого во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал он в своем Twitter. Кастанер поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточняет телеканал BFM со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа, подозреваемый был задержан в Лионе, ему 24 года.

В результате взрыва, произошедшего 24 мая, пострадали 13 человек.