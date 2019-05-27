На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа

Во втором туре президентских выборов в Литве победил независимый кандидат Гитанас Науседа с результатом в 65,86% голосов избирателей, следует из итоговых данных Центральной избирательной комиссии страны.

Науседа - экономист и ранее входил в правление Банка Литвы, в политику пришел из частного банковского сектора. Официально он не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики.

Его соперница во втором туре Ингрида Шимоните - экс-министр финансов, депутат Сейма, кандидат от консервативной партии "Союз отечества - Христианские демократы", набрала 32,86% голосов,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Явка во втором туре президентских выборов составила почти 52,49%, при том что за последние 15 лет она не поднималась выше 52%. Около 10% граждан с правом голоса проголосовали досрочно.