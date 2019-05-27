СМИ: неизвестные убили на севере Афганистана советника премьера страны

Советник премьер-министра Афганистана Нур Мохаммад Араб был убит неизвестными в провинции Кундуз, расположенной на севере страны. Об этом в понедельник со ссылкой на местных чиновников сообщил телеканал Ariana на своей странице в Twitter.

Согласно его данным, вооруженные люди застрелили советника в воскресенье. Также в результате случившегося ранение получил один из его телохранителей. Другие подробности телеканал не приводит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.