В Армении живут талантливые люди, наша задача - сделать так, чтобы они поверили в себя и победили: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Татеве принял участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Сюникской области” и выставке местного производства EXPO. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в форуме приняли участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, инвесторы, иностранные предприниматели, представители финансовых структур и другие.

Приветствуя участников форума, Никол Пашинян отметил: “Многоуважаемый губернатор Сюника, уважаемые члены правительства, уважаемые члены Национального Собрания, губернаторы, представители дипломатического корпуса, журналисты, гости,

На самом деле по дороге я думал о том, как начать свою речь, потому что я придумал несколько вариантов, но вы предопределили все своими разговорами о безумных идеях. То, что происходит в Республике Армения, - это большая дискуссия между безумием и реализмом. Наша политическая задача - сделать Республику Армения страной людей, которые верят в свои силы и знают, что эти идеи могут быть реализованы в Республике Армения.

Все это не просто заявления, потому что то, что произошло в Армении и что все еще происходит, по сути, является реализацией этой идеи. Экономическое развитие Республики Армения должно основываться на индивидуальных усилиях. Не важно, какого уровня это усилие, поскольку то, что мы имеем в действительности, изначально было в виде идеи. “Крылья Татева” - одно из самых живописных мест в Армении - это идея группы людей. И наша главная задача - дать как можно большему количеству людей возможность творить, думать, мечтать и смело воплощать свои идеи.

Эти областные форумы служат именно этой цели, чтобы мы направили этот месседж жителям всех областей, потому что экономическое развитие основывается главным образом на отдельных личностях. Конечно, вхождение крупных инвесторов в Республику Армения очень важно, но, по моему убеждению, они в первую очередь идут за талантливыми людьми. Наша задача - показать, что в Армении живут талантливые люди, способные создать атмосферу для воплощения мечт других. Я приветствую сегодняшний форум и желаю всем нам успеха в выполнении этой важной миссии. В Республике Армения живут талантливые люди, наша задача - сделать так, чтобы они поверили в себя и победили”.

Целью инвестиционного форума является вовлечение занимающихся в Армении и за рубежом предпринимательской деятельностью лиц в процессы экономического и общинного развития Сюникской области. Он направлен на активизацию инвестиционной среды, установление новых взаимовыгодных деловых контактов в сфере бизнеса.

В рамках форума были представлены инвестиционная привлекательность и потенциал, успешно реализованные и текущие программы в Сюникской области, а также идеи новых инвестиционных проектов, количество которых достигает 20.

В рамках форума также состоялось открытие выставки местной продукции. Премьер-министр Пашинян осмотрел выставку и ознакомился с представленной продукцией.