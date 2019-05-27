Благотворительный фонд “Мой шаг” в итоге встреч в США собрал более 1 млн долларов

Фонд “Мой шаг”, по итогам многочисленных встреч с различными организациями и частными лицами в начале апреля в США, собрал 1 млн 60 тысяч долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Фонда Ованнес Казарян. “В результате мы собрали 1 млн 60 тысяч долларов, из которых 500 тысяч получим в том случае, если программы надлежащим образом будут реализованы в течение 6 месяцев. Условие поставлено фондом “Симон Манукян”. Сбор средств - это не разовый процесс, мы встречаемся, представляем нашу деятельность, некоторые люди быстро реагируют, а некоторым нужна дополнительная информация”, - сказал Казарян.

Он также представил, какие состоялись встречи. Анна Акопян, как супруга главы государства, также провела ряд встреч. “По сути, встречи начались в Вашингтоне именно в этом статусе. Мы провели встречу в Библиотеке Конгресса, затем состоялась встреча с конгрессменами, на которой супруга премьер-министра, председатель Совета попечителей фонда Анна Акопян выступила с речью. Состоялись также встречи и с общиной. Затем в Бостоне состоялся вечер, посвященный Фонду “Мой шаг”. В Лос-Анджелесе были встречи в разных форматах. Основная встреча состоялась в театре “Алекс”, в которой приняли участие около 1500 человек. В мероприятии, посвященном 25-летию консульства, мы также приняли участие, провели встречи с представителями различных сфер и организациями, обсудили грани сотрудничества”, -отметил он.

В Нью-Йорке они встречались с женщинами-активистками Всеобщего армянского благотворительного союза, представили им планы фонда. Состоялись также встречи и со многими другими организациями и частными лицами.

Супруга премьер-министра, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок”, Анна Акопян в начале апреля вместе с исполнительными директорами двух фондов посетила США.