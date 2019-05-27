Основатель Huawei высказался против запрета на сотрудничество с Apple

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei будет против того, чтобы Пекин в качестве ответной меры на действия США в отношении его фирмы ввел запрет на допуск американской Apple на китайский рынок.

"Прежде всего, этого не случится. Во-вторых, если это и произойдет, я буду первым, кто будет против", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Он пояснил свою позицию: "Apple - мой учитель, компания является лидером. Могу ли я, являясь учеником, выступить против учителя? Никогда", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Жэнь Чжэнфэй в связи с этим заявил Bloomberg, что этот запрет может нанести вред его компании, но на незначительное время.