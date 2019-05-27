УЕФА запретил “Арсеналу” проводить в Баку акции в поддержку Мхитаряна

УЕФА запретил “Арсеналу” в рамках финального матча Лиги Европы в Баку проводить какие-либо акции в поддержку Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “Daily Mail”.

Отмечается, что внутри команды обсуждался вопрос о том, как оказать поддержку армянскому полузащитнику, который не смог поехать с командой в столицу Азербайджана, исходя из соображений безопасности. Футболисты “Арсенала” рассматривали вариант футболок в ходе разминки с именем Мхитаряна.

Сообщается, что УЕФА строго запретил идти на такой шаг, поскольку, согласно Уставу УЕФА, все планируемые перед матчем акции должны быть обсуждены с руководящим органом европейского футбола.

Издание добавляет, что “Арсенал” также проявляет осторожность в заявлениях о ситуации вокруг Генриха Мхитаряна. Отмечается, что “Арсенал” не хочет провоцировать напряженность, и поэтому финальный матч Лиги Европы “Челси” - “Арсенал” пройдет без акций.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку. В финальном матче сыграют два клуба из Лондона – “Арсенал” и “Челси”. “Арсенал” официально подтвердил, что Генрих Мхитарян не поедет с командой в Баку и не примет участия в финале Лиги Европы. Болельщики “Арсенала” на сайте Change.org организовали сбор подписей с требованием бойкотировать финал. Также болельщики в соцсетях начали использовать хэштег #BoycotBaku. Ранее болельщики двух английских клубов - “Арсенала” и “Челси” вернули билеты - около 10 % - 5800 билетов.