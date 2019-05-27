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СМИ: около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах


По меньшей мере два человека погибли, 57 пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин в понедельник. Об этом сообщило агентство "Синьхуа"со ссылкой на полицию.

ДТП произошло около полуночи в провинции Кесон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление автомобилем на повороте, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Водители обоих транспортных средств погибли на месте.

 

 




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