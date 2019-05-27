Наша политическая задача - превратить Армению в страну людей, верящих в свои силы: Никол Пашинян

Экономическое развитие Республики Армения должно опираться на индивидуальные усилия. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме инвестиционных бизнес-программ “Мой шаг во имя Сюникской области”.

“Многоуважаемый губернатор Сюника, уважаемые члены правительства, уважаемые депутаты Национального собрания, губернаторы, представители дипломатического корпуса, журналисты, гости, на самом деле по дороге думал, по какому варианту начну свое выступление, потому что придумал несколько вариантов, но Вы, говоря о сумасшедших идеях, Вашим словами предопределили. То, что происходит в Республике Армения - именно большая дискуссия между безумием и реалистичностью. Наша политическая задача - превратить Республику Армения в страну людей, которые верят в свои силы, которые знают, что эти идеи можно реализовать в Республике Армения” - сказал премьер-министр.

По его словам, все это не просто заявление, поскольку то, что произошло в Армении и то, что продолжает происходить, по сути, является реализацией этой идеи.

“Экономическое развитие Республики Армения должно основываться на индивидуальных усилиях, не имеет значения, на каком уровне это работает, поскольку то, что мы имеем на самом деле, вначале мы имеем в качестве идеи. Татев - одно из самых живописных мест в Армении, идея группы людей. И наша величайшая задача - в Республике Армения как можно больше людей наделить смелостью творить, думать, мечтать и реализовывать это. Эти областные форумы служат именно этой цели, передать это послание жителям всех областей, поскольку экономическое развитие опирается, в первую очередь, на отдельных людей”, - добавил Никол Пашинян.

Премьер-министр РА подчеркнул, что вложения крупных инвесторов в Республику Армения очень важны, и вместе с тем выразил уверенность, что они, в первую очередь, идут за талантливыми людьми. “Наша задача - показать, что в Армении живут талантливые люди, которые могут создать среду для осуществления желаний других людей. Приветствую сегодняшний форум и желаю всем нам успехов в осуществлении нашей важной миссии. В Республике Армения живут талантливые люди, наша задача - сделать так, чтобы они поняли бы это, поверили и победили”, - заключил премьер.