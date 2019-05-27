Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" победила на выборах в Европарламент (ЕП). По результатам подсчета почти 100% бюллетеней, "Лига" набрала 34,3% голосов. Такие данные указаны в понедельник на сайтеМВД, исполняющего функции избиркома.

Таким образом партия вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини стала первой по полярности в стране и значительно укрепила свои позиции в европейском законодательном органе. В прошлом созыве ЕП у "Лиги" было пять мест, в нынешнем партии должны отойти почти в шесть раз больше. Всего Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС республике достанутся еще три места.

Лидер "Лиги" - вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своим критическим отношением к нынешнему устройству руководящих органов ЕС, уже заявил о намерении тесно сотрудничать в будущем ЕП с французским "Национальным объединением" Марин Ле Пен, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также Найджелом Фаражем, чья партия Вrexit - лидер выборов в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте оказалась оппозиционная Демократическая партия (ДП), которая с 22,7% обошла вторую правящую партию - "Движение "5 звезд", чей результат едва достиг 17%.

Кроме того, в будущий ЕП прошла партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!", набравшая 8,7%.