По уголовному делу, касающемуся программы “Север–Юг”, выявлены проявления “беспредметных” сделок и уклонения от налогов

Продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Генеральной прокуратуре РА по признакам части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА о совершении должностными лицами видимых преступных деяний, злоупотреблений в ходе реализации программы “Дорожный коридор Север-Юг”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры РА, в рамках многоэпизодного и крупномасштабного уголовного дела, организованного следственной группой, активно проводятся многочисленные следственные и процессуальные действия с целью выявления всех проявлений и эпизодов, выявления всех совершивших преступление лиц и уголовно-правовой оценки их поступков.

По уже приобретенным в ходе предварительного следствия фактическим данным, выявлено множество эпизодов заключения различного рода формальных, “беспредметных” сделок, подделки документов, хищений, злостного уклонения от уплаты налогов.

В частности, между двумя компаниями, для предоставления заведомо необоснованных консалтинговых услуг в ходе строительных работ на дорогах Талин - Ланджик и Ланджик - Гюмри в рамках программы “Реконструкция и улучшение дороги из Талина в Гюмри”, в июне 2016 г. было заключено 2 договора, на основании которых в 2016 – 2018 гг. на имя одного из них были выписаны налоговые счета общей стоимостью около 1,2 млрд драмов (включая НДС).

В ходе предварительного следствия выяснилось, что договоры были заключены с целью снижения налоговых обязательств, для чего были составлены “беспредметные” сделки, организовано фальшивое предприятие. В рамках указанных договоров никакие консультационные услуги по налоговым счетам не предоставлялись, то есть, по сути, состоялись “беспредметные” сделки.

Выяснилось и было обосновано также, что за период 2016 – 2017 гг. сотрудниками компании, предоставляющей консультации по фальшивым документам, с банковского счета компании было обналичено около 600 млн драмов РА, которые были переданы фактическому руководству компании, а указанные суммы были оформлены в кассе компании в качестве дивидендов, выданных основателю компании, другому лицу.

С целью вычета налоговых обязательств привлеченных компаний и причиненного государству ущерба были назначены профессиональные налоговые проверки, в 2 из которых актами зарегистрированы неуплаченные налоги, нанесенный государству ущерб (включая пени, штрафы) на сумму 1 млрд 10 млн драмов. Остальные проверки еще находятся в процессе.

На основании фактических данных, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, 30 апреля 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 205 УК РА, а к делу по части программы “Дорожный коридор Север - Юг” было добавлено еще одно уголовное дело - с целью злостного уклонения от уплаты налогов ряда компаний, приобретения фальшивых документов без фактической поставки товаров или без оказания услуг, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах посредством включения их в документы, представляемые Комитетом госдоходов при правительстве РА в установленном законом порядке.

Кроме того, по поручению прокурора три уголовных дела, возбужденные по признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА в отношении компаний, вовлеченных в программу “Дорожный коридор Север – Юг”, расследуемых в следственном управлении КГД РА, были объединены в основное дело, расследуемое в управлении по особо важным делам Следственного комитета РА.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что без фактического оказания услуг были выданы фальшивые бухгалтерские документы на сумму около 195 млн драмов, в результате чего компании уклонились от уплаты в госбюджет налогов в особо крупных размерах, в то же время государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Согласно предварительным подсчетам, проведенным в двух компаниях с целью выяснения обстоятельств этих возможных “беспредметных” сделок, с целью выяснения конкретного размера нанесенного государству ущерба, для них могут возникнуть обязательства выплаты государству налогов на общую сумму около 600 млн драмов (включая штрафы и пени). Для получения окончательного расчета и определения размера нанесенного государству ущерба назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.