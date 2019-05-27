В Татеве начакся бизнес-форум “Мой шаг во имя Сюникской области”
В селе Татев Сюникской области стартовал бизнес-форум “Мой шаг во имя Сюникской области”. Как передает «Арменпресс», в форуме принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры, губернаторы, бизнесмены, должностные государственные чиновники.
Цель форума инвестиционных бизнес-программ – привлечение предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Армении и за рубежом к процессам развития экономики и общин области.
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