В Татеве начакся бизнес-форум “Мой шаг во имя Сюникской области”

В селе Татев Сюникской области стартовал бизнес-форум “Мой шаг во имя Сюникской области”. Как передает «Арменпресс», в форуме принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры, губернаторы, бизнесмены, должностные государственные чиновники.

Цель форума инвестиционных бизнес-программ – привлечение предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Армении и за рубежом к процессам развития экономики и общин области.