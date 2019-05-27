За прошедшую неделю служба принудительного исполнения получила от физических и юридических лиц 2750 заявлений и писем

Служба принудительного исполнения сообщает, что с 20 по 24 мая 2019 года от физических и юридических лиц поступило 2750 заявлений и писем.

Как передает «Арменпресс» , за тот же период был дан ход 3 жалобам, адресованным главному принудительному исполнителю РА, а со стороны службы горячей линии - 4 звонкам с жалобами.

С 20-го по 24-е мая офис быстрого обслуживания, расположенный на первом этаже административного здания службы, посетили и были обслужены 1321 гражданин.