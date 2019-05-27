В Национальном центре кризисного управления спасательной службы МЧС за прошедшую неделю было зарегистрировано 336 случаев

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения в период с 20 по 26 мая зарегистрировано 336 случаев, из которых 139 – чрезвычайные.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, за указанный период было зарегистрировано 137 бытовых вызовов, 57 пожаров, 60 ДТП, в результате которых погибли 6 и пострадали 70 человек, в результате оперативно-спасательных действий спасены 6 граждан.

Зарегистрировано 29 случаев, когда граждане замечали змей, в 15 из них змеи были найдены спасателями.

За неделю было зарегистрировано 8 случаев отравления, в результате которых пострадали 9 человек, один погиб.

МЧС РА призывает как в быту, так и на дорогах быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.