В Кабуле автобус с госслужащими подорвался на мине

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате подрыва автобуса, в котором находились госслужащие из министерства по делам хаджа и ислама, в понедельник на мине в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на МВД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.