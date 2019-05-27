В Кабуле автобус с госслужащими подорвался на мине
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате подрыва автобуса, в котором находились госслужащие из министерства по делам хаджа и ислама, в понедельник на мине в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на МВД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
- 10:23 В Кабуле автобус с госслужащими подорвался на мине
- 10:10 "Нацобъединение" Ле Пен и "Республика на марше" доминируют на евровыборах во Франции
- 10:08 В результате ДТП на проспекте Мясникяна один человек был госпитализирован
- 10:05 Явка на выборах в Европарламент по 28 странам ЕС составила 50,5%
- 09:55 Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито
- 09:52 Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
- 09:30 Предстоящие на 27 мая мероприятия
- 26.05-18:06 Явка на президентских выборах в Литве к 16.00 превысила 40%
- 26.05-17:49 Борец Артур Алексанян завоевал в Казахстане золото
- 26.05-17:31 Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Арменией: премьер-министр принял министра иностранных дел КНР
- 26.05-17:05 Армяно-грузинские отношения высокого уровня будут служить интересам двух народов — Пашинян поздравил с национальным праздником страны на грузинском
- 26.05-16:54 Наша сборная по пляжному волейболу неудачно выступила в квалификационном турнире Олимпийских игр в Лондоне
- 26.05-16:46 Мхитаряном интересуется «Милан»
- 26.05-16:42 История сотрудничества наших народов исчисляется тысячелетиями — президент Армении принял министра ИД Китая
- 26.05-16:09 Али Лариджани переизбрали спикером иранского парламента
- 26.05-15:36 Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении
- 26.05-15:19 Спасатели потушили пожар на складе-холодильнике в Лусарате
- 26.05-14:42 На автодороге Армавир-Ацик перевернулся автомобиль
- 26.05-13:49 По итогам встречи министров ИД Армении и Китая в Ереване подписан ряд документов
- 26.05-13:40 В ряде областей Армении и в Арцахе ожидаются дожди и грозы
- 26.05-13:11 Министр ИД РА Мнацаканян принял министра ИД КНР Ван И
- 26.05-12:17 В Армении подготовили пункты защиты от перегрева военнослужащих ЮВО на горных полигонах
- 26.05-11:10 Дружба Армении и Грузии – залог безопасности в регионе: послание Армена Саркисяна Саломе Зурабишвили
- 26.05-11:05 Премьер Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Бахтадзе по случаю национального праздника страны
- 26.05-10:54 «Валенсия» одержала победу над «Барселоной» и спустя 11 лет стала обладателем Кубка Испании
- 26.05-10:48 Гимнаст Артур Давтян завоевал 5 медалей в Санкт-Петербурге
- 26.05-10:39 «Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии
- 26.05-00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 25.05-17:37 Во Франции проходит 28-я манифестация "желтых жилетов"
- 25.05-17:15 В администрации Гадрутского района Арцаха — новый руководитель
- 25.05-17:09 Анонс мероприятий на 27 мая
- 25.05-16:53 Предстоящие на 26 мая мероприятия
- 25.05-15:47 Австралийские авиакомпании отменили более десяти рейсов из-за вулкана Агунг
- 25.05-15:31 «Генрих знает, что говорит» — Моника Мхитарян
- 25.05-15:07 Сборная Армении по пляжному волейболу примет участие в олимпийском квалификационном турнире
20:26, 21.05.2019
Просмотрели 1425 раз Уткин разочарован ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна и отказался ехать в Баку
13:44, 23.05.2019
Просмотрели 1162 раз Телевизоры армянского бренда “Адамян” уже готовы быть представленными перед потребителями
21:20, 24.05.2019
Просмотрели 1026 раз Подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству между ЗАО “Зинар” МО Армении и АО “Военторг” МО РФ
14:48, 21.05.2019
Просмотрели 937 раз Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ: МИД РА
19:26, 22.05.2019
Просмотрели 924 раз Премьер-министр Армении принял лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине Харальда цур Хаузена