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"Нацобъединение" Ле Пен и "Республика на марше" доминируют на евровыборах во Франции


Выборы в Европарламент во Франции прошли под знаком соперничества двух ведущих политических сил страны: оппозиционного "Национального объединения" Марин Ле Пен и правящей партии "Республика на марше". Вместе с тем, главным сюрпризом этого голосования стало третье место партии "зеленых" и большой интерес избирателей к проблемам экологии.

Согласно предварительным данным, которые опубликовала социологическая служба Elabe, при явке в 52% лидировала партия "Национальное объединение" с 23,6%, на втором месте - "Республика на марше" с 22,4%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV) с 12,9%. Четвертое место у "Республиканцев" - 8,4%, пятое.

лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, назвав это наименьшим, что может сделать президент.

 

 

 




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