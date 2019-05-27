В результате ДТП на проспекте Мясникяна один человек был госпитализирован

27-го мая в 05:52 в службу ”911” МЧС РА поступил звонок о том, что возле ресторана “Беладжио”, на проспекте Мясникяна города Ереван произошло ДТП: есть пострадавший. Необходима помощь спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль марки “Mersedes C” (водитель А.Г., 1996 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в ограждение. Водитель был госпитализирован в больничный комплекс N1 “Гераци”.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.