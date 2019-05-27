Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где проведет встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако. Об этом говорится в сообщении специального пула журналистов по освещению визита Трампа в Японию.

Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, что США и Японии удалось построить замечательные отношения после того, как мы перенесли различные исторические события, включая войну", - привело агентство Kyodo слова Трампа в ходе встречи с Нарухито. Император в свою очередь выразил большую благодарность американскому лидеру за то, что он стал первым гостем после его восхождения на престол.

Ранее сообщалось, что американский лидер приехал в Японию с самым продолжительным с 1992 года госвизитом. За время визита помимо деловых вопросов он успел сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и посетить турнир по сумо. Государственный визит Трампа продлится до 28 мая.