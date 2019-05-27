Предстоящие на 27 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 27 мая, премьер-министр Никол Пашинян примет участие в форуме инвестиционных бизнес-программ “Мой шаг во имя Сюникской области”.

Согласно приказу председателя Кассационного суда Армении созвано внеочередное общее собрание судей.

На пресс-конференции выступит супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “City of smile” Анна Акопян. Он представит работу фондов и предстоящие задачи.

В Ереване состоится национальная конференция “Насилие в семьях в Армении. Задачи и возможности”. Будут присутствовать руководители различных ведомств, представители международных организаций.

В институте Кавказа будут представлены результаты исследования на тему “Оценка уровня опасности возобновления войны в Нагорном Карабахе”.

С журналистами встретится Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев. На пресс-конференции, посвященной внеочередным выборам президента Казахстана, будут затронуты также и армяно-казахские связи.

При содействии Министерства культуры РА и по инициативе Союза композиторов Армении с 27 мая по 15 июня состоится “4-й Фестиваль камерной музыки молодых армянских композиторов”.

Впервые в Армении с сольным концертом выступит оперная дива - Вероника Джиоева. Мега звезда, завоевавшая лучшие сцены мира, чье выступление высоко оценили The New York Times и другие авторитетные издания.

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