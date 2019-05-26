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Борец  Артур Алексанян завоевал  в Казахстане  золото


Борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, Европы  и мира   Артур Алексанян (97 кг) завоевал  золото  в международном турнире в Казахстане. 

Как  передает Арменпресс, в  своей  весовой категории  Алексанян встретился  с  россиянином Александром Головиным и одержал победу.

Это был первый с декабря-2018 международный  турнир Алексаняна. В этот период он проходил лечение  в  США.

Два других представителя  Армении – Артур Шагинян и Армен Меликян, проиграли в  борьбе  за бронзовые  медали.

 




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