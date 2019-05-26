Борец  Артур Алексанян завоевал  в Казахстане  золото

Борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, Европы и мира Артур Алексанян (97 кг) завоевал золото в международном турнире в Казахстане.

Как передает Арменпресс, в своей весовой категории Алексанян встретился с россиянином Александром Головиным и одержал победу.

Это был первый с декабря-2018 международный турнир Алексаняна. В этот период он проходил лечение в США.

Два других представителя Армении – Артур Шагинян и Армен Меликян, проиграли в борьбе за бронзовые медали.