Китай готов  углублять взаимовыгодное сотрудничество с Арменией: премьер-министр принял министра иностранных дел КНР

Премьер-министр Никол Пашинян 26 мая принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Пашинян приветствовал министра иностранных дел КНР в Армении и с теплотой вспомнил свой недавний визит в Китай. “Я провел очень эффективные и хорошие встречи с председателем, премьер-министром Китая, китайскими бизнесменами, и рад, что по итогам этих обсуждений мы достигли конкретных договоренностей по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение принять участие в конференции “Диалог азиатских цивилизаций”. Эта инициатива имеет большое значение с точки зрения сотрудничества между народами, взаимного доверия и глобальной стабильности. Я хотел бы также подчеркнуть, что народы Армении и Китая объединяют крепкие человеческие связи и теплое гостеприимство”, - отметил премьер-министр Республики Армения.

Член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И поблагодарил премьер-министра Армении за прием и участие в конференции “Диалог азиатских цивилизаций”.

По его словам, Китай придает большое значение укреплению диалога, развитию взаимовыгодного сотрудничества, и встречи премьер-министра с высшим руководством КНР в Пекине, а также достигнутые по итогам встреч договоренности еще раз доказали важность армяно-китайских отношений, необходимость их постоянного расширения и углубления. Министр иностранных дел Китая отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Арменией и Китаем эффективно развивается на основе взаимного уважения и дружбы между двумя народами. “Мы готовы и намерены углубить взаимовыгодное сотрудничество с Арменией под Вашим руководством”, - сказал Ван И.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что официальные взаимные визиты и встречи на высоком уровне, которые в последнее время участились между двумя странами, свидетельствуют о положительной динамике развития армяно-китайских отношений, и армянское общество очень хорошо относится к этому. Глава правительства подчеркнул важность подписанного сегодня министрами иностранных дел Армении и Китая “Соглашения между правительством Республики Армения и правительством КНР о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих обычные паспорта”, которое будет способствовать развитию не только гуманитарных, но и деловых контактов, а также привлечению инвестиций. В этом контексте премьер-министр предложил совместно обсудить перспективы создания прямого воздушного сообщения.

Собеседники обсудили вопросы углубления связей в ряде областей в рамках достигнутых двусторонних договоренностей. В частности, были затронуты возможности сотрудничества в сферах дорожного строительства, инфраструктур, информационных и высоких технологий, машиностроения, расширения экспортных рынков для предпринимательских кругов и реализации инвестиционных программ.

Двусторонне была подчеркнута важность сотрудничества в строительстве автомагистрали Север-Юг. По словам Никола Пашиняна, правительство Армении рассматривает этот проект не только как программу развития дорожной инфраструктуры, но и как возможность сформировать коммуникационный коридор, который может стать важным звеном в контексте инициативы “Один пояс, один путь”. В свою очередь, Ван И отметил, что Китай заинтересован в строительстве автомагистрали Север-Юг с учетом важности проекта как в рамках инициативы “Один пояс, один путь”, так и в контексте обеспечения регионального развития и стабильности.

Премьер-министр отметил, что правительство Республики Армения предпринимает шаги по наращиванию технологического производства и в этой связи также заинтересовано в углублении сотрудничества в сфере информационных технологий. Никол Пашинян пригласил китайские компании принять участие во Всемирном форуме ИТ, который пройдет в Ереване 6-9 октября текущего года. Министр иностранных дел Китая отметил, что сфера высоких технологий в КНР развивается быстрыми темпами и, зная о потенциале Армении в этой области, Китай готов обсудить перспективы обмена опытом и развития сотрудничества. Ван И поблагодарил за приглашение принять участие во Всемирном форуме ИТ и отметил, что Китай рассмотрит возможности и уровень участия.

Премьер-министр Армении и министр иностранных дел Китая также обменялись мнениями о проблемах глобальной и региональной безопасности, подчеркнули важность сотрудничества в контексте укрепления глобальной и региональной стабильности.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность за сбалансированную позицию Китая по нагорно-карабахскому конфликту.