Армяно-грузинские  отношения  высокого уровня будут служить интересам двух народов — Пашинян поздравил с национальным праздником страны  на грузинском

Премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Twitter поздравил с национальным праздником Грузии.

Как передает Арменпресс, премьер выразил уверенность, что армяно-грузинские отношения высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов.

«Поздравляю дружеский грузинский народ с национальным праздником Грузии – Днем восстановления государственной независимости Грузии. Убежден, что армяно-грузинские отношения высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов», написал Пашинян.