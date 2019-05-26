Армяно-грузинские отношения высокого уровня будут служить интересам двух народов — Пашинян поздравил с национальным праздником страны на грузинском
17:05, 26 Май, 2019
Премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Twitter поздравил с национальным праздником Грузии.
Как передает Арменпресс, премьер выразил уверенность, что армяно-грузинские отношения высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов.
«Поздравляю дружеский грузинский народ с национальным праздником Грузии – Днем восстановления государственной независимости Грузии. Убежден, что армяно-грузинские отношения высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов», написал Пашинян.