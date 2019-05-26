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Армяно-грузинские  отношения  высокого уровня будут служить интересам двух народов — Пашинян поздравил с национальным праздником страны  на грузинском


Премьер-министр РА  Никол Пашинян  на своей  странице  в  Twitter  поздравил с национальным праздником Грузии.

Как  передает Арменпресс, премьер выразил уверенность, что армяно-грузинские  отношения  высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов.    

«Поздравляю дружеский  грузинский  народ  с национальным праздником Грузии – Днем восстановления  государственной  независимости Грузии. Убежден, что армяно-грузинские  отношения  высокого уровня и впредь будут служить интересам двух народов», написал Пашинян.

 




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