Наша сборная по пляжному  волейболу неудачно выступила  в квалификационном турнире  Олимпийских игр в Лондоне

Сборная Армении по пляжному волейболу закончила выступления в проходящем в Лондоне Межконтинентальном первенстве в подгруппе Б.

Как передает Арменпресс, в подгруппе наша сборная должна была выступать с командами Англии и Швейцарии, но команда Болгарии не прибыла на турнир.

Первая встреча была с командой Англии. Обе встречи завершились со счетом 0:2. С таким же счетом наши ребята проиграли сильнейшим противникам из Швейцарии.

Наша сборная заняла в своей подгруппе 3-е место, набрав рейтинговые для участия в ОИ 48 баллов.

Команда продолжит свои выступления в рейтинговых турнирах Олимпийских игр 2019-2020гг., чтобы набрать рейтинговые очки.