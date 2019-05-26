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Наша сборная по пляжному  волейболу неудачно выступила  в квалификационном турнире  Олимпийских игр в Лондоне


Сборная Армении по пляжному  волейболу закончила  выступления в проходящем в Лондоне Межконтинентальном первенстве в подгруппе Б.

Как  передает Арменпресс, в  подгруппе наша сборная  должна была выступать  с командами Англии и Швейцарии, но  команда Болгарии не  прибыла  на турнир. 

Первая встреча была  с командой  Англии. Обе  встречи  завершились  со счетом 0:2. С таким же  счетом наши ребята  проиграли сильнейшим  противникам из Швейцарии.

Наша сборная  заняла  в  своей  подгруппе  3-е место, набрав рейтинговые  для  участия в ОИ 48 баллов.

Команда продолжит свои выступления в  рейтинговых турнирах Олимпийских игр 2019-2020гг., чтобы  набрать рейтинговые  очки.

 




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