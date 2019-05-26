Мхитаряном интересуется «Милан»

Полузащитником национальной сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном интересуется итальянский клуб «Милан».

Как передает Арменпресс, об этом пишет The Sun.

Мхитарян может продолжить карьеру в Милане, в местном клубе. Но переговоры еще не начались.

Накануне английские СМИ писали, что «канониры» полностью поддерживают армянского футболиста в вопросе отказа от поездки в Баку. Несмотря на все это, в клубе не будут против, если капитан сборной Армении этим летом решит перейти в другую команду. В клубе считают, что полузащитник «Арсенала» не смог полностью показать свой потенциал.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где должны встретиться лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги чемпионов Европы из соображений безопасности, решение о проведении игры в Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков. Последние даже инициировали на сайте Change.org сбор подписей и предложили бойкотировать встречу двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетях хэштег #BoycotBaku.

Ранее фанаты двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.