Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

История  сотрудничества  наших народов исчисляется тысячелетиями  —  президент Армении принял министра  ИД Китая


Президент Армении Армен Саркисян 26 мая принял   делегацию во главе с членом  Госсовета  Китая, министром  ИД  КНР  Ваном  И.   

Президент РА отметил, что активные  взаимные  визиты  высокопоставленных чиновников  в  последнее  время способствуют углублению отношений, основанных дружбе, взаимном доверии и уважении между  нашими странами.

«Дружба  между  нашими народами началась не  в  1992 году – документом, утверждающим дипломатические  и межгосударственные  отношения наших стран. История  сотрудничества  наших народов исчисляется тысячелетиями», - сказал президент Саркисян, добавив, что оба народа успешно сотрудничали еще в  эпоху Великого Шелкового пути.

Министр Ван И  подчеркнул, что велик  вклад   армянского народа в  историю человеческой  цивилизации.

«Еще много веков  назад Великий  Шелковый  путь объединил два  наших народа. Армянский  и китайский  народы относятся друг к  другу  со взаимным уважением и симпатией, и наши  двусторонние  отношения  убедительным образом доказывают это», - сказал глава  ИД Китая.  Он также  передал  президенту  РА  добрые  пожелания  главы  КНР Си Цзиньпина. 

В ходе  встречи затрагивались вопросы, касающиеся  углубления двусторонних торгово-экономических отношений, перспектив  сотрудничества  в  рамках инициативы  «Один пояс, один путь», а  также  развития  сфер  технологий, образования,  науки.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации