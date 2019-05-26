Спасатели потушили пожар  на складе-холодильнике  в  Лусарате

26 мая в 11:30 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Лусарат (Араратской области) близ здания №30 по ул.Маштоца на крыше холодильного склада вспыхнул пожар.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 11:59 часов, потушен в 12:10.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные конструкции крыши – частично (около 10 кв/м), складированные корма (около 170 тюков) и дрова.

Пострадавших нет.