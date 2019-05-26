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Спасатели потушили пожар  на складе-холодильнике  в  Лусарате


26 мая   в 11:30  часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Лусарат (Араратской  области)  близ  здания №30 по ул.Маштоца на крыше холодильного склада  вспыхнул пожар.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 11:59  часов, потушен в 12:10.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные  конструкции крыши – частично (около 10 кв/м), складированные  корма (около 170 тюков) и дрова.

Пострадавших нет.




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