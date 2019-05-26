По итогам встречи министров ИД Армении и Китая в  Ереване  подписан ряд документов

По итогам встречи министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна и члена Госсовета Китая, министра ИД КНР Вана И в Ереване 26 мая, подписан ряд документов между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой.

Как стало известно Арменпресс с сайта МИД РА в Facebook, подписаны следующие документы: соглашение между Правительством РА и Правительством КНР «О взаимной отмене требования въездной визы для лиц, имеющих паспорта обычного образца», договор между РА и КНР «О выдаче», протокол между Министерством сельского хозяйства РА и Главным таможенным управлением КНР «О продовольственной безопасности экспортируемого из РА в КНР меда, о сфере животноводства и защите растений».