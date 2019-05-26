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По итогам встречи министров ИД Армении и Китая в  Ереване  подписан ряд документов


По итогам встречи министра ИД Армении Зограба  Мнацаканяна  и члена  Госсовета  Китая, министра ИД  КНР  Вана  И в  Ереване 26 мая,   подписан ряд документов  между  Республикой Армения и Китайской  Народной  Республикой.

Как  стало известно Арменпресс с  сайта  МИД РА в    Facebook, подписаны следующие  документы: соглашение между  Правительством РА  и Правительством КНР «О  взаимной  отмене требования  въездной  визы для  лиц, имеющих паспорта  обычного образца», договор между  РА и КНР  «О выдаче», протокол между    Министерством сельского хозяйства РА  и Главным таможенным управлением КНР  «О  продовольственной  безопасности экспортируемого из РА в  КНР  меда,  о сфере животноводства и защите растений».




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