В  ряде  областей  Армении  и  в  Арцахе ожидаются  дожди и грозы

На территории РА 26 мая в большинстве регионов, а 27-31 мая – после полудня в областях Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой, 26 мая в отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 26-го в отдельных частях города возможен дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. С 27-31 мая ожидается погода без осадков.

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