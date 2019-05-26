Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

В  ряде  областей  Армении  и  в  Арцахе ожидаются  дожди и грозы


На территории РА 26 мая в большинстве регионов, а  27-31 мая – после  полудня в областях Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой,  26 мая в отдельных районах  возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в   Ереване  26-го в отдельных частях города возможен дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. С 27-31 мая ожидается погода без осадков.

 

 

 

 

 

 

 

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