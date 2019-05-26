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Министр ИД РА  Мнацаканян принял министра ИД КНР Ван И


Министр ИД РА  Зограб  Мнацаканян принял министра ИД Китая Ван И.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт МИД РА в    Facebook.

«Мы  подтверждаем нашу  решимость развивать наши отношения  на основе  взаимного уважения. Как две древние  цивилизации – мы  хорошо знаем друг друга», - говорится  в записи.




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