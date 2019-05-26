Министр ИД РА  Мнацаканян принял министра ИД КНР Ван И

Министр ИД РА Зограб Мнацаканян принял министра ИД Китая Ван И.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт МИД РА в Facebook.

«Мы подтверждаем нашу решимость развивать наши отношения на основе взаимного уважения. Как две древние цивилизации – мы хорошо знаем друг друга», - говорится в записи.