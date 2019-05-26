Дружба Армении и Грузии – залог безопасности в  регионе: послание   Армена Саркисяна Саломе  Зурабишвили

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника этой страны – Дня государственной независимости Грузии.

«В течение веков армяно-грузинские отношения развивались на основе братских связей, исторических и культурных общностей наших народов. С удовлетворением хочу отметить, что сформировавшиеся сегодня межгосударственные отношения – прямое отражение всего этого», - отметил президент Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РААрмен Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя государствами - залог сохранения безопасности в регионе.