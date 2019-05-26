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Дружба Армении и Грузии – залог безопасности в  регионе: послание   Армена Саркисяна Саломе  Зурабишвили


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание  президенту  Грузии Саломе  Зурабишвили по случаю национального праздника этой  страны – Дня  государственной  независимости Грузии.

«В течение  веков  армяно-грузинские  отношения  развивались на  основе братских связей, исторических и культурных общностей наших народов. С удовлетворением хочу  отметить, что сформировавшиеся сегодня  межгосударственные отношения – прямое  отражение  всего этого», - отметил президент Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РААрмен Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения  между  двумя государствами - залог сохранения безопасности в  регионе.




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