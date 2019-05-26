Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Премьер Пашинян направил поздравительное послание  премьер-министру  Грузии  Бахтадзе  по случаю национального праздника  страны


Премьер-министр Армении Никол  Пашинян направил поздравительное послание  премьер-министру  Грузии  Мамуке  Бахтадзе  по случаю национального праздника  страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в  послании, в  частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и  дружеский  народ Грузии с национальным праздником   – Днем восстановления  государственной  независимости Грузии.

Идущие из глубины  веков  армяно-грузинские  дружеские  связи неизменно отличались взаимным уважением и доверием, что сегодня  стало крепкой  основой  для  максимального развития  и расширения  многоотраслевой  повестки.

В  этой связи высоко оцениваю периодически  происходящие  наши встречи и обсуждения, которые  придают действительно новое  качество и содержание  нашему взаимодействию. Уверен, что нынешний  высокий  уровень армяно-грузинских отношений  и впредь будет служить   интересам  наших народов».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации