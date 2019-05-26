Премьер Пашинян направил поздравительное послание  премьер-министру  Грузии  Бахтадзе  по случаю национального праздника  страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе по случаю национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и дружеский народ Грузии с национальным праздником – Днем восстановления государственной независимости Грузии.

Идущие из глубины веков армяно-грузинские дружеские связи неизменно отличались взаимным уважением и доверием, что сегодня стало крепкой основой для максимального развития и расширения многоотраслевой повестки.

В этой связи высоко оцениваю периодически происходящие наши встречи и обсуждения, которые придают действительно новое качество и содержание нашему взаимодействию. Уверен, что нынешний высокий уровень армяно-грузинских отношений и впредь будет служить интересам наших народов».