Гимнаст Артур Давтян завоевал 5  медалей  в  Санкт-Петербурге

Член национальной сборной Армении по гимнастике Артур Давтян завоевал золотую медаль в многоборье, а также в упражнениях на коне и в опорном прыжке. А в вольных упражнениях и на кольцах завоевал серебро.

Накануне Артур Давтян и Гагик Хачикян заняли 1 место в командном зачете на розыгрыше Кубка Александра Невского.