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Гимнаст Артур Давтян завоевал 5  медалей  в  Санкт-Петербурге


Член национальной  сборной  Армении по гимнастике  Артур Давтян завоевал золотую  медаль в  многоборье, а также в  упражнениях на коне  и в  опорном прыжке. А в вольных упражнениях и на кольцах завоевал серебро.     

Накануне  Артур Давтян и Гагик  Хачикян  заняли 1  место в командном зачете на розыгрыше  Кубка Александра  Невского.




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