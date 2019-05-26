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«Бавария» в 19-й раз стала обладателем  Кубка Германии


Победителем розыгрыша Кубка Германии стала мюнхенская «Бавария».

Как передает Арменпресс, на берлинском стадионе  «Олимпийский» встретились «Лейпциг» и «Бавария».  Благодаря  дублю Роберта  Левандовски и гола Кингсли Комана «Бавария» выиграла со счетом   3:0.

«Бавария» в 19-й раз стала обладателем  Кубка Германии. В  этом году она выиграла и первенство Германии.

 




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