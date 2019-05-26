Победителем розыгрыша Кубка Германии стала мюнхенская «Бавария».

Как передает Арменпресс, на берлинском стадионе «Олимпийский» встретились «Лейпциг» и «Бавария». Благодаря дублю Роберта Левандовски и гола Кингсли Комана «Бавария» выиграла со счетом 3:0.

«Бавария» в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии. В этом году она выиграла и первенство Германии.